L'escolta manresà Marc García pateix una luxació a l'espatlla

L'escorta manresà Marc García ha patit una luxació traumàtica a l'espatlla esquerra i estarà de baixa per un període de temps indeterminat. Segons ha informat el seu equip, el Barcelona Lassa, no se sabrà el període de baixa fins que se li facin noves proves mèdiques. L'aler bagenc, de 21 anys, ha disputat tres partits amb el primer equip blaugrana i tres més amb el conjunt que participa a la LEB Or.