L'Esparreguera en té prou amb mitja part per vèncer còmodament a Sabadell

El Tenea Esparreguera segueix sense conèixer la derrota al grup 1 de Copa Catalunya, ja que aquesta jornada es va imposar a la pista del Club Natació Sabadell, que tenia la baixa d'un dels seus jugadors més importants, Jonathan Ramírez, per un resultat final de 77-97.

Els esparreguerins van començar molt forts i van trencar la defensa zonal del rival amb diversos triples (Fontanals va destacar en aquest aspecte, amb sis d'anotats) i un potent joc interior (15-31 al final del primer quart). En el segon període, la tendència va ser més o menys la mateixa, i els del Baix Llobregat Nord van demostrar la seva superioritat per arribar a la mitja part de l'enfrontament amb el matx ja gairebé vist per a sentència (32-59).

En la segona meitat els jugadors dirigits per Òscar Navarro van abaixar el ritme i van cometre algunes errades defensives, però no va perillar en cap moment la victòria. En els darrers minuts, el tècnic visitant va poder donar descans als seus homes més importants i minuts als menys habituals, com el júnior Xavi Pérez.