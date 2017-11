L'Igualada cau a Vic en un matx que va tenir moltes alternatives

El Club Bàsquet Igualada va encaixar una nova derrota a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista del CB Vic-Universitat de Vic, que es va imposar per un resultat final de 86-83 en la vuitena jornada de competició del grup C-B de la Lliga EBA.

En els primers deu minuts, els jugadors anoiencs van sortir a la pista molt seriosos i encertats en el llançament exterior, i gràcies a això van aconseguir un parcial de 4-11. Tot seguit va arribar una estona d'igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles. Poc després, els visitants van tenir una desconnexió total, i els vigatans ho van aprofitar per remuntar i finalitzar el quart inicial amb tretze punts de marge (30-17). En el segon període, els igualadins van reaccionar i, amb una bona defensa que permetia sumar mitjançant ràpides transicions, van clavar un parcial de 5-23 per arribar a la mitja part de l'enfrontament amb sis punts de renda (46-52).

En la segona meitat, els locals van fer ajustaments defensius i van apujar el ritme, i això els va permetre arribar al final del tercer quart un punt per sobre en l'electrònic (68-67). En els deu darrers minuts, els anoiencs no es van donar per vençuts i van situar-se amb sis punts de diferència quan faltaven quatre minuts per al final. En aquests, els locals van estar a un gran nivell i van tenir tres punts d'avantatge. En la darrera possessió, els jugadors dirigits per Jordi Martí van aconseguir llançar un triple, però la pilota no va voler entrar i el triomf es va quedar a la capital osonenca. En la propera jornada de competició, el CB Igualada rebrà a la seva pista el Valls, en un matx que es posarà en marxa el proper dissabte 18 de novembre a partir de tres quarts de sis de la tarda.