L'Igualada domina en atac i divideix una dura defensa zonal d'1-3-1

El conjunt cadet del CB Igualada va vèncer a casa contra el Jet Blau-Saniplast amb un àmpli resultat de 60-40 que no acaba de fer justícia amb el què es va viure dins la pista, ja que en diversos moments l'equip visitant va saber dificultar el joc de les igualadines.

Les locals van fer-se amb el domini del partit des del començament, van imposar el seu ritme de joc i durant el primer període l'encert ofensiu va ser molt favorable per a les d'Anoia i força desafortunat per a les noies de Terrassa, que van veure com les locals marxaven de deu punts al finalitzar el primer temps (20-10).

El segon quart va mantenir la mateixa tònica, el domini seguia sent de les igualadines i, tot i la intensitat terrasenca, no van aconseguir deixar d'anar a remolc.

La dinàmica del matx va trencar-se quan una defensa zonal d'1-3-1 per part de les visitants va dificultar l'estratègia ofensiva de l'Igualada. Uns minuts amb molt poca anotació van fer trontollar el joc de les locals, tot i que van saber mantenir l'àmplia distància en l'electrònic.

Finalment les locals van saber dividir la defensa del Jet, i un ritme àgil i diverses jugades d'un contra un van retornar la comoditat a les noies anoienques.

Aquesta és el tercer triomf consecutiu del CB Igualada, que es posa amb un balanç de sis victòries i quatre derrotes que el situa actalment com a tercer classificat de la lliga regular del segon grup de Preferent.

La seva propera cita serà el dissabte, a partir de les 11:00, a la pista del Sant Adrià B, que és el quart classificat, amb un partit menys que l'Igualada.