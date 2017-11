El Manresa empata en el tram final amb el Barça B

El CE Manresa va obtenir un valuós punt davant del fort Barça B. Els manresans van ser capaços de remuntar un desfavorable 0-2 en els darrers cinc minuts del partit per poder empatar. Els jugadors bagencs van gaudir de bones oportunitats per poder marcar més gols. Els blaugrana no van saber mantenir l'avantatge i es van deixar remuntar enfront d'un Manresa molt combatiu.