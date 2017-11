Marc Márquez entra al 'top ten' històric

El talent de Marc Márquez encara no ha descobert els seus límits. Ahir, a Xest, el català va conquerir el seu quart campionat del món de MotoGP i el sisè en total del seu palmarès, un currículum que el converteix, primer, en el pilot més jove de la història en abastar sis títols mundials, amb només 24 anys i 254 dies; i, segon, el situa com el desè pilot amb més campionats assolits, comptant totes les categories en disputa, de la història del motociclisme.

En la cursa d'ahir de MotoGP, Marc Márquez va protagonitzar una sordida impecable des de la pole position, tot i conservant el primer lloc al final de la primera volta al circuit, seguit del seu company a l'equip Repsol Honda Dani Pedrosa, mentre el seu màxim rival, l'italià Andrea Dovizioso, va situar-se sisè, en recuperar tres posicions en aquest primer parcial. El francès Johann Zarco (Yamaha), que havia superat Dani Pedrosa a la segona volta, va enganxar-se literalment al cerverí per superar-lo durant la quarta, sense una excessiva oposició d'un líder del Mundial més preocupat de mirar enrere per saber on era Andrea Dovizioso que d'oposar resistència, deixant palesa la seva maduresa.



La tècnica del colze anticaigudes L'ensurt de la jornada va produir-se en la vint-i-quatrena passada, quan Marc Márquez va entrar completament colat a final de recta i va evitar in extremis i de forma espectacular una caiguda, altra vegada amb el colze, però sense evitar sortir del traçat. En retornar al circuit va ocupar la cinquena posició, rere Johann Zarco, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo i Andrea Dovizioso. Era el moment clau de la cursa, quan havien d'atacar els pilots de Ducati. Però el botí de la seva ofensiva va ser sengles caigudes que els deixaven fora de cursa. Márquez només havia de completar la prova per fer-se amb el seu quart títol de MotoGP. Zarco i Pedrosa s'havien quedat sols en la lluita pel triomf al circuit valencià. Després d'un primer intent fallit de superar el francès, el de Castellar va aconseguir-ho ja en l'última volta, assolint la seva segona victòria de la temporada, després de la de Jerez. Marc Márquez, amb el seu tercer lloc al podi, accedia al top ten de la història dels mundials.

El cerverí és el gran dominador de MotoGP des de la seva arribada a aquesta categoria el 2013. Ha guanyat quatre dels cinc campionats del món disputats des de llavors, cedint només el del 2015 després de la polèmica última cursa al circuit de Sepang (Malàisia), quan Valentino Rossi va arrebassar-li, amb astúcies d'ètica dubtosa, qualsevol opció de triomf. Amb anterioritat, va fer-se amb un Mundial de Moto2 (2012) i un de 125 cc (2010).



Triomfs d'Oliveira i Jorge Martín

El portuguès Miguel Oliveira (KTM) va fer-se amb la seva tercera victoria consecutiva en Moto2, a Xest, després d'imposar-se a les proves d'Austràlia i Malàisia. Franco Morbidelli (Kalex), amb el títol al sarró des de fa setmanes, va ser segon. En la cursa de Moto3, Jorge Martín (Honda) va aconseguir la seva primera victòria en un gran premi. Joan Mir (Honda), campió mundial, i Marcos Ramírez (KYTM) van completar un podi amb tres pilots estatals.

Marc Márquez és a tres títols d'atrapar Valentino Rossi (que n'acumula nou) en el tercer lloc del podi històric mundial. Més difícil serà igualar Ángel Nieto (13) i Giacomo Agostini (15).