El Martorell torna a perdre contra un Canoe molt encertat

El Club Bàsquet Martorell va encaixar una nova derrota a la seva pista, en aquesta ocasió davant el Real Canoe madrileny, que es va imposar per un contundent resultat de 74-105. Amb aquesta desfeta, els martorellencs continuen en la penúltima posició de LEB Plata amb un balanç d'una victòria i set derrotes. Només el Zamora, que encara no s'ha estrenat, està per sota en la taula classificatòria.

Els visitants van iniciar el partit amb molta força i encert en el llançament exterior, i això es va traduir en onze punts de diferència al final dels deu primers minuts (18-29). En el segon període, els jugadors del Baix Llobregat Nord van apujar el seu nivell de joc i van retallar distàncies per situar-se a només set punts a la mitja part de l'enfrontament (39-46).

En la segona meitat hi va haver certa igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles. Es va arribar al final del tercer quart amb deu punts de marge per als madrilenys (58-68). En els deu darrers minuts, els jugadors visitants van estar molt encertats en el llançament exterior i, liderats per Ander Martínez, que va acabar amb 22 punts, i José Miguel Pérez, amb 25 i dotze rebots, van passar per sobre el seu rival per obtenir un triomf contundent. En la propera jornada de competició, el Club Bàsquet Martorell visitarà la complicada pista del Cambados, el proper dissabte 18 de novembre a partir de les sis de la tarda.