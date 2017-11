La marxa popular Berga-Santpedor torna a superar els mil participants

El Centre Excursionista 2x2 de Santpedor va aconseguir tornar a reunir més de 1000 participants en la Berga-Santpedor d'ahir. Segons el coordinador de la sortida, Antoni Puiggros, la xifra de 1.057 inscrits «entrava dins les expectatives i ens deixa satisfets».

Des de bon matí, els esportistes van anar sortint de Berga preparats per realitzar un dels dos circuits establerts. En el cas d'aquells que anaven a peu la distància era de 53 quilòmetres, mentre que en l'apartat de BTT el traçat era de 59 quilòmetres, senyalitzats en tot moment per al correcte funcionament de la prova.

Encara que al principi la boira va ser la protagonista de la travessa, ràpidament es va esvair per donar pas a un dia força ennuvolat. La temperatura, però, no va ser problema per als participants, que disposaven d'avituallaments durant tot el transcurs del camí.

Els caminants i corredors van començar la seva ruta a partir de les set del matí, mentre que els ciclistes van sortir una mica més tard, entre dos quarts de vuit i dos quarts de nou. Tot i això, com és normal, els primers a arribar a Santpedor van ser els ciclistes. El que va anar més de pressa en BTT va tardar poc més de dues hores en completar el recorregut i el primer caminant va rondar les tres hores i mitja. A partir d'aquí, el degoteig va ser constant fins al dar-rer a arribar, passades unes 12 hores des de la sortida a Berga.

A l'arribada, molts familiars i amics dels integrants de la marxa esperaven els seus coneguts, que anaven apareixent contínuament. A més a més, l'organització els rebia amb una bossa de regal, que incloïa una samarreta commemorativa de la 33a edició de la Berga–Santpedor, un calendari, caldo, beure i un diploma.

En el paper que s'entregava a cada esportista s'hi detallava el seu temps, molt variable a causa de la diversitat dels participants. En tot cas, la marca que obtenia cadascú no és realment important, ja que no es tracta d'una prova competitiva. Segons Puiggros, aquesta és una de les claus de la marxa: «No diem que és una cursa perquè no volem que ho sigui. Posem el temps a cada participant, però la llista la publiquem per ordre alfabètic». En aquest sentit, el coordinador de la travessa destaca que l'objectiu de la sortida és passar-ho bé gaudint del paisatge: «Tot i la distància que té el recorregut, és una marxa familiar i si estàs una mica preparat es pot fer. En alguna ocasió han arribat a venir tres generacions d'una mateixa família, i suposo que per aquest motiu es pot anar mantenint any rere any amb participacions prou importants».