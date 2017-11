El Nàstic cau davant l'Oviedo amb un gol de penal en el temps de descompte

L'Oviedo va aconseguir ahir el seu primer triomf de la temporada lluny del Carlos Tartiere en imposar-se a Tarragona per 1-2 amb un gol de penal d'Aarón Ñíguez en el temps de descompte de la segona meitat.

El Nàstic s'havia avançat en el marcador, també de penal, al tram final de la primera meitat. El gol va ser obra de Manu Barreiro, que va transformar una pena màxima després que Saúl Berjón n'hagués fallat una per l'Oviedo: el seu xut va marxar per sobre del travesser de la porteria defensada per Stole Dimitrievski.

A la segona part, però, el conjunt asturià va remontar amb els gols de Carlos Hernández i d'Arón Ñíguez, germà de Saúl Ñíguez, migcampista internacional de l'Atlètic de Madrid.

D'altra banda, avui es tanca la 14a jornada de Segona Divisió amb la visita del Reus a Cadis, en un duel entre dos equips que persegueixen el mateix objectiu: no perdre pistonada a la zona alta. En el cas dels andalusos, per ratificar la seva recuperació, i en el dels catalans, per mantenir la seva bona ratxa dels últims partits.