El Nàstic es veu superat per un Cornellà molt superior

El Gimnàstic de Manresa juvenil va encaixar una justa derrota davant d'un Cornellà que es va mostrar molt sòlid i que va dominar en un partit amb molt poques ocasions clares de gol.

En els primers minuts ambdós equips van estar molt anivellats en intensitat i joc. A mesura que avançava el partit, els visitants van començar a dominar més i acostar-se a l'àrea local. Al minut 23 el Cornellà va obrir la llauna en el marcador després d'una gran rematada de cap de Pau a la sortida d'una falta lateral. Amb aquest gol els visitants van sentir-se més còmodes davant d'un Gimnàstic imprecís en les passades. Els homes de Ferran Costa no van generar cap ocasió clara de gol durant els primers 45 minuts. Amb aquest resultat de 0-1 es va arribar al descans.

A la represa la dinàmica no va canviar i el Cornellà al minut 52 va encarrilar els tres punts amb el 0-2. A partir del segon gol, els locals van avançar línies amb un canvi de sistema i van començar a generar perill. Els bagencs van gaudir d'un parell d'oportunitats clares per retallar diferències però no van estar encertats. Ja en el tram final, al minut 79 Albet va ser expulsat per una doble targeta groga. Els locals van lluitar fins al darrer moment enfront un Cornellà molt segur en defensa i que va perdonar la sentencia en un parell d'ocasions.

La setmana vinent els jugadors del Gimnàstic de Manresa juvenil s'enfrontaran a domicili davant del Damm.