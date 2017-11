Un PI Puig erràtic de cara a gol empata amb l'Avià B

El domini local no va ser suficient per endur-se els tres punts

El domini local no va ser suficient per endur-se els tres punts marta pich

El Pare Ignasi Puig és un equip abonat a l'empat. Ahir va registrar la vuitena igualada de la temporada, la cinquena consecutiva, davant l'Avià B en un partit amb moltes ocasions per als locals però amb gens d'encert de cara a porteria.

Els del Xup van portar el pes del joc a la primera part amb multitud d'ocasions clares de gol. Primer un xut al travesser, posteriorment un mà a mà amb el porter que aquest va refusar. Per la seva banda, els avianesos esperaven al dar-rere amb prudència i no van disposar de cap ocasió al primer temps.

A la represa, el Pare Ignasi Puig va acusar el desplegament físic de la primera part i no van mostrar la seva millor versió. Per fortuna local, l'Avià no va disposar de cap ocasió en un partit molt discret dels avianesos.

Els del Xup encara van tenir una darrera ocasió per marcar en un altre un contra un que no va ser aprofitat. El proper rival dels locals serà el Navàs, a domicili, mentre que l'Avià rebrà el Calaf.