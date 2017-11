Pletòrics per desafiar el líder

L'ICL Manresa corria el perill, a l'inici de la temporada, que la seva afició, acostumada a veure partits de l'ACB, no estigués prou motivada a la LEB Or per la debilitat més gran dels equips contraris i per les repercussions de cinc temporades de descensos o de salvacions sobre la campana. Jugar en una categoria inferior té avantatges, com que es poden guanyar més partits, però també inconvenients, i un és aquest. L'afició manresana, però, hauria de confiar més en un equip que ahir va demostrar que lluitarà per ascendir i que s'hi deixarà la pell, ni que no ho aconsegueixi.

Cinc dels seus principals jugadors –Hamilton, Gintvainis, Sakho, Lluís Costa i Trias– havien tingut problemes físics durant els darrers dies. Alguns fins i tot hores. A més, Álvaro Muñoz havia viscut una setmana dura per la mort del seu avi, l'exinternacional de l'Atlètic de Madrid de futbol Rivilla. Però tots ells estaven a punt per afrontar un duel contra un rival que havia guanyat en els seus dos darrers desplaçaments i que podia plantejar problemes. El resultat: partit enllestit en mitja part, amb gran actitud i estones de bon bàsquet. L'afició ha de confiar en aquest equip, ni que l'escenari no sigui glamurós.



Defensant més que el rival

Aleix Duran va sorprendre d'entrada amb l'entrada de Jordan Sakho en l'equip titular en el lloc de Jordi Trias, tot i que després va desvelar que havia estat pels problemes de salut del seu home més decisiu. El congolès va ocupar perfectament el seu lloc a l'inici i va anotar sis punts en els primers cinc minuts aprofitant les continuacions i els rebots en atac. La resta dels seus companys feien cas del seu entrenador i s'esmerçaven en defensa per curtcircuitar el joc aragonès i, principalment, el de la seva principal estrella, l'holandès Van Wijk, que en el mateix període de temps va cometre dues faltes, una de les quals antiesportiva. A més, l'ICL va tenir encert en els llançaments de tres punts durant el primer període. Un cop Marzo va haver inaugurat el lluminós del Peñas amb un tir de tres, en van arribar dos de seguits, un d'Allen i un altre d'un Hamilton que, en els primers instants, no va pas demostrar que tingui una lesió als dits dels peus des de fa setmanes.

El sisè punt de Sakho va precedir el 12-5 i l'antiesportiva, però Hamilton no es volia aturar. Dos tirs lliures i un triple van situar la màxima diferència (17-5) amb l'estrella visitant asseguda. L'únic punt fosc en la primera part va ser la defensa sobre el pivot Adekoya. L'entrenador visitant, Guillermo Arenas, davant de la falta de Van Wijk ho va intentar amb dos grans i va situar a la pista el britànic al costat d'Albert Fontet, motiu pel qual Aleix Duran va haver de retirar de la pista Javi Mugica, tot i que el lleonès havia entrat amb bon peu a la pista amb un bàsquet de tres punts, i jugar amb dos cincs, Trias i Sakho. Va ser suficient per mantenir i augmentar la diferència, que amb un dos més un del gironí va ser de dotze punts al primer descans.



'Game over' a la mitja part

Tot i que l'ICL va trigar un minut i mig a anotar a la represa, el segon quart va ser rodó. Semblava que no ho seria quan Van Wijk, que no va tornar a aparèixer fins als minuts de les escombraries, va situar el 25-18. Però era un miratge. Allen va posar les coses al seu lloc amb un triple i va iniciar un parcial de 13-0 que va tenir en el danès Lundberg el seu màxim dinamitzador. L'escorta, a qui la LEB Or li queda petita, va fer un recital de penetracions que va reblar amb un espectacular alley-oop a passada de Costa. A la festa s'hi va afegir un implicat Mugica, amb un bàsquet de dos i un triple, i la diferència va créixer fins a uns 24 punts que ja eren irremuntables (45-21) i que van ser reduïts per tres punts de Motos. El 47-26 ho deixava tot clar, per joc i per sensacions.



Vint minuts d'anar passant

Com no podia ser d'una altra manera, l'ICL es va relaxar en el tercer quart, però sobretot en atac. Els jugadors van intentar accions espectaculars que no van sortir i aquest fet, unit a la falta de punteria del Levitec, va convertir el duel en un passacarrer sense solta ni volta. En aquesta fase, la de l'anarquia, es va moure bé un Hamilton que no abaixa el pistó en cap moment i, amb un parell de bones accions seves i algunes més d'un Trias minvat, la diferència sobrepassava amb claredat la vintena (59-33). Com a mínim, la intensitat defensiva no havia baixat i l'Osca, que va acabar amb tres triples de 19 intents i amb percentatges com el 0 de 6 de Motos, només va ser capaç d'anotar set punts en aquest període.



Maquillatge poc important

Amb l'equip ja segur que ho havia entregat tot, el darrer quart va sobrar. A més, el Peñas el va guanyar per 14-21 ja que la seva estrella, Van Wijk, va passar de valoració negativa a 12 de positiva en un tres i no res. Però no va enganyar ningú, va fer un partit lamentable. A l'altra banda, Aleix Duran donava descans als seus legionaris, deixava descansar el microtrencament de Costa, el virus de panxa de Trias, els dits de Hamilton, el malestar de Gintvainis i el dolor al menisc d'un Sakho cada cop més complet. Van entrar Dani Garcia i Nil Brià a jugar uns minuts i el Levitec va aconseguir arribar a 54 punts, xifra impensable minuts abans. Tot i les xacres, l'ICL està preparat per assaltar la pista del líder dissabte vinent.