La Salle paga car un mal inici i encaixa una nova derrota a la seva pista

La Salle Manresa va encaixar una nova derrota a la seva pista, en aquesta ocasió davant l'Àguiles, que es va imposar per un resultat final de 50-56.

Un inici molt dolent dels locals va propiciar un 2-16 de parcial en els primers vuit minuts, que va marcar bastant el desenvolupament del matx. Malgrat aquest mal començament, en el segon quart va arribar la reacció local a partir d'una bona defensa i millorant l'encert en les finalitzacions properes a cistella, i es va arribar al descans amb un igualat 24-26.

En la represa, les diferències seguien sent molt curtes, i fins i tot en el minut 26 els locals aconseguien posar-se davant (37-34). Durant els minuts finals el desencert local i alguns errors no forçats permetien als visitants agafar una petita diferència i aconseguir així la victòria final.



Derrota a Terrassa en l'ajornat

Aquest cap de setmana, La Salle Manresa va jugar un altre partit a la pista del Club Natació Terrassa, en un matx corresponent a la sisena jornada que es va haver d'ajornar a la mitja part per culpa d'un problema a les instal·lacions del pavelló vallesà i amb un resultat parcial de 29-26. En el tercer quart hi va haver igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles, i es va entrar en els deu darrers minuts amb dos punts de marge per al CN Terrassa (45-43). En aquests, els locals es van mostrar una mica superiors i es van endur la victòria.