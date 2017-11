El Sallent iguala un partit molt anivellat al camp del Sabadell Nord

El Sallent va sumar un valuós punt en el seu complicat desplaçament al camp del Sabadell Nord. Els homes de Jordi Capellas van disputar un bon joc en un partit on les defenses es van imposar clarament als atacs. Els locals van començar més fort en els primers minuts i van gaudir d'alguna aproximació per crear perill. Els bagencs van anivellar el joc a mesura que avançaven els minuts, però sense crear ocasions clares.

A la represa la dinàmica no va canviar i cap equip va ser capaç de desfer l'empat en el marcador. Els visitants van tenir alguna oportunitat per endur-se els tres punts però no van estar encertats.