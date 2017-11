Vettel supera Bottas en la lluita pel subcampionat mundial de Fórmula 1

L'alemany Sebastian Vettel (Ferrari) va aconseguir ahir la victòria en el Gran Premi del Brasil, la penúltima prova del Mundial de Fórmula 1,i es queda a un pas del subcampionat, per al qual lluita amb Valtteri Bottas (Mercedes), segon a Sao Paulo.

Vettel va aconseguir el cinquè triomf de la temporada (Brasil, Austràlia, Bahrain, Mònaco i Hongria), superant l'esmentat Bottas i també el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari) i el britànic Lewis Hamilton (Mercedes), ja campió del món, i que malgrat sortir des del darrera posició va remuntar fins a la quarta plaça.

Vettel va avançar Bottas al primer revolt i a partir d'aquí va controlar amb autoritat la cursa per creuar en primer lloc la línia de meta. El podi el va completar Kimi Raikkonen, que en el tram final va aguantar l'atac de Hamilton.

Després d'aquesta cursa, Vettel avantatja en 22 punts Bottas en la lluita per la segona plaça, tenint en compte que Hamilton ja és matemàticament campió per quarta vegada. En el seu cas, va començar la carrera des del pit lane en el darrer lloc, ja que dissabte no va poder disputar la sessió de classificació per una sortida de pista. L'anglès va fer una exhibició de pilotatge i de potencial del seu vehicle per arribar a la quarta posició. Alonso va entrar setè i Sainz, onzè.