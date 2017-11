El CN Minorisa femení goleja i se situa en segona posició

Les jugadores d'Àngel Peirón van aconseguir un triomf clar davant un rival teòricament inferior però que havia aconseguit superar un rival potent com és el CN Badia; en cas de fallar, les manreranes podien posar en dubte la seva classificació en un dels tres primers llocs, que donen dret a jugar la segona fase de la competició. Coneixedores de la importància del matx, les waterpolistes del CN Minorisa van sortir concentrades i en el primer quart ja dominaven per 4 a 1.

Amb el partit ben encarat, les locals van marxar en el marcador fins al 7 a 3 que reflectia el lluminós al descans. A la represa, i amb el canvi de camp, va arribar el parcial més contundent de les manresanes, que signaren un 4 a 0 per sentenciar definitivament. Amb minuts per a totes les jugadores manresanes, el darrer quart va ser per a les visitants.

La victòria a domicili permet al CN Minorisa fer un pas ferm cap a la classificació en el grup capdavanter, que permet participar en el campionat estatal. El partit a l'Hospitalet va ser un festival de la capitana Laia Muns, que des de la boia aconseguia descentrar les defensores locals, que veien que quan es tancaven per ofegar la jugadora manresana els llançaments, sobretot d'Anna Bisbal, es convertien en gol.

El domini de les bagenques va ser total, amb un primer parcial d'1 a 3. En la segona part va haver-hi intercanvi de gols, sempre favor de les manresanes (4-7). Amb un tranquil·litzador 5 a 10, el CN Minorisa rematava la feina amb un 1 a 4 al tercer quart, i empatava el darrer (3-3). Un cop jugades sis jornades, el CN Minorisa femení encapçala la classificació empatat amb el CN Badia, ambdós amb sis punts.