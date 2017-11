Un erràtic Nàstic juvenil B surt derrotat de casa del Bordeta Lleida

El partit va començar amb uns primers minuts de tempteig, en què els bagencs intentaven portar el pes del joc, i el Bordeta buscava fer mal amb un joc directe. Els locals van aprofitar una errada en la sortida de la pilota visitant per marcar l'1-0. A la represa els escapulats van sortir amb més profunditat i van poder empatar. Els lleidatans van aprofitar una nova errada en zona d'iniciació rival per marcar el 2-1 però de nou el Nàstic va empatar. Una acció desafortunada entre un defensa i el porter va fer pujar el tercer gol del Bordeta per guanyar.