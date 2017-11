Itàlia queda fora del Mundial per primer cop des del 1958

La selecció italiana no serà al Mundial del proper estiu, a Rússia. Un fet que no succeïa des de l'any 1958, quan la Copa del Món es va disputar a Suècia, precisament el seu botxí en aquesta eliminatòria. Un fracàs per al conjunt transalpí que es va consumar anit, després de no poder passar de l'empat sense gols (0-0). Suècia, d'aquesta manera, torna a la cita mundialista, que va disputar per última vegada el 2006.

Per evitar el desastre i intentar remuntar en el partit de tornada, Itàlia va posar setge a la porteria sueca, però no va tenir èxit. Els italians van tenir les ocasions més clares del partit, però Suècia també en va disposar d'alguna per donar un ensurt als locals, que intentaven sense èxit perforar la porteria rival. Candreva, Immobile en dues ocasions i Florenzi van tenir grans oportunitats al primer temps, però van ser incapaços de superar un encertat Olsen.

A la represa, el setge va continuar de manera infructuosa. Itàlia va intentar-ho de totes les maneres però era incapaç de superar el porter suec, que va fer aturades de tots els colors. I en els darrers segons va ser el porter rival, el mític Gianluigi Buffon, qui va pujar a rematar per buscar un gol miraculós que classifiqués Itàlia. Però el miracle no es va produir i, en canvi, hi va haver drama a Itàlia.