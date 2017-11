L'ABP diu als jugadors que demanin als clubs si poden jugar amb les seleccions

L'Associació de Basquetbolistes Professionals (ABP) va recomanar ahir als jugadors internacionals dels equips espanyols que juguen a l'Eurolliga que demanin per escrit als seus clubs que els indiquin amb qui han de jugar durant la finestra de seleccions de novembre que coincideix amb partits de la màxima competició europea per equips.

«El nostre consell als jugadors és que, per escrit, preguntin al club què han de fer. Que els jugadors es descarreguin d'aquesta responsabilitat i el club digui què han de fer», va explicar el president de l'ABP, Alfonso Reyes, en una conversa amb periodistes.

La primera finestra de partits classificatoris per al Mundial 2019 de la Xina, entre el 20 i el 28 de novembre, coincideix amb la novena jornada de l'Eurolliga, que ja ha anunciat que no aturarà la seva competició perquè es disputin aquests partits.

Per a Alfonso Reyes i Rafa Jofresa, el secretari general del sindicat de jugadors, aquesta situació és «perjudicial per al jugador» ja que l'obliga a «carregar la responsabilitat» de decidir si jugar amb el seu club o amb el seu país. «Ha estat un procés injust per als jugadors, que no hem estat involucrats en l'elaboració del calendari i no se'ns ha tingut en compte. Ara es pretén que siguin els jugadors els que carreguin el pes de la decisió», va afegir Reyes.