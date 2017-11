Nova ensopegada del CE Manresa amb l'EF Mataró, rival directe pel descens

El CE Manresa no va poder puntuar en el seu enfrontament amb l'EF Mataró, rival directe per la permanència. El conjunt visitant va posar-se al davant en el marcador gràcies a un gol al minut 13. Aquest gol va portar el conjunt local a anar a remolc durant molts minuts. Els manresans van gaudir de bones ocasions per intentar empatar el partit abans d'arribar al descans però la falta d'encert de cara a gol va portar-los a anar darrere en el marcador al descans, 0-1.

A la represa l'equip de David Besora va sortir a buscar l'empat amb insistència però va topar amb una sòlida defensa rival. Els locals no van abaixar els braços en cap moment però van ser incapaços de perforar la porteria de l'EF Mataró.

La setmana vinent el CE Manresa visitarà el Girona.