Manresa acollirà diumenge tres proves dels Special Olympics catalans

El pavelló del Nou Congost, el Complex del Vell Congost i el pavelló del Pujolet acolliran diumenge prop de 200 esportistes que participaran als Campionats de Catalunya de gimnàstica, hoquei i handbol dels Special Olympics, organitzats per la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL) i la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Manresa. A més, també hi col·laboren clubs de la ciutat com l'Egiba, el Club Patí Manresa, Joviat i Ampans.

Els detalls de les proves es van presentar ahir a l'Espai Andreu Vivó, a la sala de gimnàstica del Complex Vell Congost, en un acte en què van intervenir dues de les principals atletes Special Olympics de casa nostra, la santvicentina Amaia Valentín i la manresana Tània Cordón.

Instal·lacions de primera

Entre les persones presents ahir en la presentació hi havia el gerent de la federació ACELL, Àlex Angosto, que va mostrar la seva satisfacció per la presentació de les proves a la capital bagenca per diferents raons. Així, segons el seu punt de vista, «Manresa és una ciutat molt esportiva, amb bones instal·lacions perquè el seu Ajuntament aposta per un esport inclusiu». També va agrair el suport d'entitats com «Ampans i el club Egiba, que són un exemple a seguir al país a l'hora de treballar amb persones discapacitades i per obrir les portes als seus esportistes».

Per la seva banda, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta, va valorar de forma molt positiva la celebració d'aquesta nova competició de diumenge a les instal·lacions de la ciutat, la qual cosa mostra que a Manresa «bull l'esport i es torna a exercir de capital esportiva». En aquesta oportunitat «ens fa una especial il·lusió rebre esportistes amb discapacitat intel·lectual vinguts de tot Catalunya». El regidor va tenir paraules d'agraïment al treball de les entitats manresanes col·laboradores i als voluntaris que faran possible aquesta competició durant el proper diumenge.

Per la seva banda, les esportistes Amaia Valentín i Tània Cordón van esmentar les proves en què participaran i van animar tothom a seguir la jornada en directe als equipaments de la ciutat.

Més de vint entitats

Els Campionats de Catalunya Special Olympics de les tres disciplines aplegaran un total de 22 entitats al Pujolet i al Congost. A part de la col·laboració dels organismes i les entitats de la ciutat, és destacable la feina d'Special Olympics Catalunya i d'ACELL, que tenen com a objectiu principal el foment de la pràctica de l'esport i d'altres activitats de lleure per part de les persones amb discapacitat intel·lectual com a via de desenvolupament personal i d'integració social.

Totes dues entitats treballen per aconseguir també millorar les opinions, les actituds i els comportaments socials amb relació a les persones que tenen discapacitat intel·lectual i facilitar l'intercanvi de coneixements i la investigació en l'àmbit de l'activitat física adaptada.

Manresa, per la seva banda, renova l'aposta per fer de ciutat amfitriona i per posar a l'abast dels esportistes del territori les seves instal·lacions municipals com a lloc important en les polítiques d'inclusió social d'aquest tipus d'esportistes.