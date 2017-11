Segon lloc de Rubén Mani i tercer d'Òscar López en la Copa Catalunya sènior

arxiu particular

Grup de judokes de casa nostra a la Copa Catalunya sènior

Es va celebrar a les Llars Mundet de Barcelona la Copa Catalu-nya de judo en categoria sènior, primera competició puntuable del rànquing català. Els judokes de casa nostra hi van participar amb bons resultats: Rubén Mani (Esport7) va ser segon classificat en la categoria de -90 kg; Òscar López (Judo Moià) va ser tercer en -81 kg; i Roger Fontanet (Judo Santpedor) va ser finalment cinquè classificat en -81 kg en perdre el combat pel bronze davant el seu company Òscar López, de Moià.

El júnior del Judo Moià Eduard Encinas va ser cinquè classificat en -73 kg. Jordi Barrachina, del Judo Moià, va ser setè en -73 kg.

També hi van participar sense obtenir classificació: Eva Arrebola, Mikel Contreras i Jordi Muñoz, tots tres d'Esport-7; Ramon Roca, del Judo Moià; i Ricard Sánchez i Oriac Bonvehí, del Judo Santpedor.

D'altra banda, el proper cap de setmana se celebrarà a la ciutat esportiva de Blanes la Copa Catalu-nya de judo en les categories infantil i cadet; aquesta competició puntua, juntament amb dues més, per classificar-se per a la fase final del campionat d'Espanya que es farà el maig del 2018. Hi prendrà part una àmplia representació del Centre de Tecnificació de judo del Bages i Moianès.