El Barça deixa escapar 26 punts a Bamberg i acaba humiliat pel Brose

El Barça Lassa de Sito Alonso va mostrar en 40 minuts les seves millors virtuts i els seus imperdonables defectes, i va perdre per cinquena vegada en set partits a la pista del Brose (84-81), en un duel que dominava per 26 punts de diferència al final del primer quart (12-38). L'enfonsament blaugrana és el mateix que ha demostrat des del principi de temporada, però ara en un mateix partit, amb la qual cosa va evidencia que, a part de no oferir cap consistència, ni confiança, les seves aspiracions de guanyar títols amb tan poca concentració ni jerarquia són nul·les.

Entre Sanders, Seraphin i Hanga van propiciar que el Barça s'escapés, però de mica en mica els blaugrana es van anar diluint d'una manera ja habitual amb Sito Alonso a la banqueta i els punts de Wright, Taylor i Hickman, davant de la inexistent defensa catalana, van provocar que el Brose s'acostés al 75-74 a quatre minuts. El darrer tram de partit va ser un altre despropòsit per al Barça, que ja no va poder tornar a igualar i queda a la cua de la classificació i sense moral, ni per a ell, ni per als seus seguidors.

En l'altre duel del dia amb presència d'equips de l'ACB, el València va caure contra l'EA7 Milà per 98-103 i queda amb 3 victòries i 4 desfetes. El santpedorenc va anotar 4 punts i la gran estrella visitant va ser Curtis Jerrells, amb 30.

En els altres partits de la jornada, l'Estrella Roja va perdre contra el CSKA de Moscou (59-85) i l'Olympiacos va vèncer a la pista del Fenerbahçe (83-90).



Nova derrota de l'Andorra

Pel que fa a l'Eurocup, el MoraBanc Andorra de Joan Peñarroya no aixeca el cap i ahir va caure a la pista de l'Unics Kazan per 89-80. És penúltim del seu grup amb una victòria en sis partits. Tampoc no va tenir gaire sort el Retabet Bilbao, que va caure per 79-96 contra el Lietuvos Rytas. En la Lliga de Campions, l'Iberostar Tenerife va vèncer per 61-73 a la pista del Chalon francès.