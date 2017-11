Condemnen a l'exministra francesa que va acusar Rafa Nadal de dopar-se

La justícia francesa ha condemnat per difamació a l'exministra d'Esports Roselyne Bachelot per acusar al març de 2016, quan ja no era al govern, al tennista espanyol Rafael Nadal de dopatge en un programa de televisió.

El Tribunal Correccional de París va considerar a Bachelot culpable d'un delicte de difamació i li va imposar una multa de 500 euros exempts de compliment, és a dir que només haurà d'abonar en cas de reincidència.

Però, sobretot, l'exministra haurà de pagar a Nadal 10.000 euros en concepte de danys i perjudicis, a més d'altres 2.000 euros per costes judicials.

El tennista, a través dels seus advocats, havia reclamat a la vista celebrada el mes passat una indemnització de 100.000 euros més interessos pels danys a la seva imatge.

Després de la lectura del veredicte, l'advocat de Bachelot, Olivier Chappuis, va anunciar que la seva clienta no recorrerà la sentència i va insistir que la indemnització s'ha quedat molt lluny de la reclamada pel tennista espanyol.

En declaracions als periodistes, Chappuis ha lamentat que Nadal hagués volgut donar tant ressò a les paraules de l'exministra.

La Fiscalia havia considerat el dia del judici, el passat 13 d'octubre, -al qual no van acudir ni Nadal ni Bachelot, com tampoc avui a la lectura del veredicte- que els càrrecs contra l'exministra eren "particularment greus" i havia sol·licitat la seva condemna .

Per justificar la seva acció judicial, l'advocat del tennista, Patrick Maisonneuve, havia fet èmfasi que les paraules de la exresponsable francesa d'Esports tenien un "enorme pes" pel càrrec que havia exercit i per les "conseqüències significatives" sobre els patrocinadors actuals i futurs de Nadal.

A més, havia presentat els expedients mèdics que demostraven la greu lesió al tendó del genoll esquerre del jugador que el van obligar a deixar de jugar durant mesos i que això no tenia res a veure amb un possible dopatge.

Per la seva banda, Chappuis havia indicat en el judici que, per fer les seves controvertides declaracions, el seu client s'havia basat sobretot en comentaris a la premsa sobre el mallorquí d'altres jugadors, com el belga Christophe Rochus i l'austríac Daniel Köllerer.

El lletrat, que va recordar que Nadal no havia perdut cap patrocinador, va considerar que hi havia "una gran bretxa entre els èxits que aconsegueix i la fragilitat de les proves antidopatge que es fan".

Bachelot va ser ministra d'Esports entre 2007 i 2010 i des de llavors ha participat com a tertuliana en diversos programes de ràdio i televisió.

Va ser en un d'ells, al març de 2016, quan va dir que el tennista espanyol es dopava, basant-se únicament en els mesos en què va estar inactiu el 2012 per una lesió al tendó rotular.

"Se sap que la famosa lesió de Rafael Nadal, quan va estar parat set mesos, es deu en realitat a un control positiu", va comentar en una tertúlia de la cadena de televisió "D8".

Nadal va formalitzar el 25 d'abril d'aquest mateix any la seva querella amb l'argument que no es poden dir coses així "sense informació" i que l'única forma per tallar aquest tipus de "declaracions sense fonament" és acudir a la justícia.

A més, i per intentar tallar insinuacions així, es va mostrar en favor que es facin públics els resultats de les proves antidopatge de tots els esportistes.