El Gimnàstic presenta els seus equips demà a Castellgalí

Les platilles del Gimnàstic de Manresa faran demà divendres al vespre la seva presentació oficial. No ho faran, però, al seu camp del Gimnàstic Parc, com sol ser habitual, sinó que es desplaçaran al camp municipal de Castellgalí, en un gest d'agraïment per l'acord de col·laboració que el Gimnàstic ha iniciat aquesta temporada amb el CF Castellgalí. L'acte s'iniciarà a 2/4 de 8 del vespre i, sobre la gespa, desfilaran les plantilles 2017-18 tant del CF Castellgalí com les del Gimnàstic de Manresa. És prevista la presència de l'alcalde de Castellgalí, Cristófol Gimeno, dels respectius presidents, José A. Múrcia (CF Castellgalí) i Miquel Sebastià (Gimnàstic), així com del representant de la Federació Catalana de Futbol al Bages i Berguedà, Esteve Olivella.