Jonathan Soriano rebrà, per quart any seguit, el guardó de màxim golejador català

Per sisè any consecutiu, la Federació Catalana de Futbol organitza la Gala de les Estrelles del futbol i futbol sala català, que enguany tindrà lloc el proper dilluns 20 de novembre a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm. Un cop reunit el jurat (41 membres) i comptabilitzats els seus vots, conjuntament amb els dels clubs i dels federats, s'han donat a conèixer els gua-nyadors d'aquesta sisena edició. De casa nostra, el santpedorenc Pep Guardiola optava al premi de millor entrenador; aquest guardó, però, serà per a Òscar Garcia Ju-nyent per la seva tasca al Red Bull Salzburg austríac (aquesta temporada va fitxar pel Saint Etienne francès i dimarts va dimitir del càrrec).

Qui sí que rebrà un reconeixement, el quart consecutiu, serà el vilomarenc Jonathan Soriano com a màxim golejador català, el curs passat al Red Bull Salzburg (ara juga al Beijing Guoan xinès).

El premi al millor jugador català recaurà en el futbolista del Barça Sergio Roberto, amb un 36% dels vots, seguit del seu company Gerard Piqué (13%) i de l'espa-nyolista Gerard Moreno (12%); millor jugadora, la també blaugrana Alèxia Putellas.

A banda dels guardons generals, durant la trobada es farà entrega del Premi Jurat a títol pòstum al que fins fa poc era el coordinador del futbol base del Màlaga, Josep Manel Casanova, per la seva trajectòria a Catalunya, en especial per la seva feina a l'Espanyol en la captacoió de nous talents com ara Tamudo, Sergio González, Capdevila i jugadors de l'actual plantilla com Sergio Sánchez, Darder i Álvaro Vázquez. En aquesta edició també es farà un reconeixement a l'ascens històric del Girona a Primera Divisió.

En la categoria de millor gol català de la temporada passada, que atorga TV3, les votacions han donat el premi a Xavi Ferron, futbolista del Figueres, amb el 50,8%, seguit de Jordi Mboula del FC Barcelona (26,1%) i Pilar Garrote de l'Espanol (23,1%).

El jurat d'aquesta sisena Gala de les Estrelles està format per directius de la FCF, pels presidents dels clubs més representatius del futbol i futbol sala català, representants de diferents institucions catalanes, tècnics (seleccionadors) i periodistes, sota la presidència de Josep Lluís Vilaseca, exsecretari general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.