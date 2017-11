El jove Josep Vicenç Mestre substitueix Dani Gimeno a la banqueta de l'Igualada

El jove tècnic d'Òdena Josep Vicenç Mestre, de 27 anys, és el nou entrenador de l'Igualada en substitució de Dani Gimeno, que dimarts va presentar la dimissió irrevocable del seu càrrec. Vicenç Mestre, que la temporada passada va dirigir el juvenil del Sant Andreu, també havia estat al futbol base del Gimnàstic de Manresa, del CE Manresa, del Sabadell, i va entrenar el primer equip d'Òdena a Segona Catalana.

Dani Gimeno, en declaracions a Mundo Deportivo, va afirmar que estava «cremat. Per a mi, el futbol és gaudir, i quan deixo de fer-ho, és millor que marxi. Crec que la plantilla no entén el que jo li demano i m'està afectant massa. Tot i això, no tinc res a dir respecte dels jugadors, que són excepcionals». Actualment, l'Igualada es troba a la zona mitjana de la taula classificatòria del grup 2 de Primera Catalana,amb 15 punts, encara que les expectatives inicials eren fins i tot més agosarades. Sembla que en la decisió de Dani Gimeno pot haver-hi com a rerefons la denúncia que va fer l'entrenador de l'Almacelles, Pedro Petreñas, d'una presumpta agressió del tècnic igualadí a un jugador dels lleidatans i al propi entrenador, al final del partit que van jugar aquests dos equips a les Comes fa dues setmanes (3-2).

Sigui com sigui, el nou entrenador de l'Igualada, Josep Vicenç Mestre, tindrà diumenge una exigent estrena amb la visita del líder Martinenc a les Comes (17 h).