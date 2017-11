L'equip femení blaugrana tanca l'accés als quarts de la Champions

El FC Barcelona femení va segellar ahir el pas als quarts de final de la Lliga de Campions femenina. Després del 0-6 aconseguit a Lituània, el duel d'ahir era un tràmit i les catalanes es van imposar per un clar 3-0 al Gintra Universitetas bàltic. La millor jugadora catalana de l'any, Alèxia Putellas, va anotar el primer gol i l'anglesa Toni Duggan va fer el segon abans del descans. Les blaugrana van abaixar el pistó a la represa i només van anotar mitjançant. Ahir també es van classificar altres favorits de la competició com ara el Wolfsburg, el Lió o el Chelsea. El sorteig per conèixer els aparellaments de quarts de final serà el proper dia 24 de novembre.