El Volei 6 suma una nova derrota tot i un bon inici

El primer equip del Volei 6 Manresa, que juga a Primera estatal, va tornar a mostrar les dues cares de la moneda, la millor i la pitjor, en el seu enfrontament davant el Sándor de Cornellà, i va sumar una nova derrota per 1 a 3.

Tot semblava començar a favor amb avantatges de fins a 6 punts en el primer set, tot i que un parcial de 0 a 5 va deixar el marcador en un igualat 27 a 25. En el segon set va arribar el mal joc del Volei 6 (14-25); en el tercer va tornar la igualtat per un nou parcial de 0 a 5 que va portar a un 19-25 final. El quart set no podia començar pitjor i un 0 a 7 va deixar el partit vist per a sentència (19-25).

El sènior femení va perdre a Barberà (3-2); el juvenil femení va tornar a guanyar, 3 a 1, davant el Jaume Callís; triomf també del sènior C masculí (3-1) i derrotes del sènior masculí B (0-3) i dels cadets femenins A i B (2-3 i 0-3).