Un Barça imprevisible afronta un doble duel davant el València

L'imprevisible Barça, capaç de guanyar a la pista del Reial Madrid i de deixar escapar tres dies després un avantatge de 26 punts davant el Bamberg, s'examina de nou aquest vespre (21 h) davant el València, amb qui també s'enfrontarà diumenge en partit de Lliga Endesa. El tècnic del Barça, Sito Alonso, va instar ahir els seus jugadors a recuperar-se de l'última derrota i va puntualitzar que «anímicament no hi pot haver cap fissura». A més, va dir que «l'equip ha de sobreposar-se i pensar en l'objectiu final». I va dir que si algun jugador no està mentalment preparat, «no pot dedicar-se» a aquesta feina.