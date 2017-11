Un jugador solidari en la lluita contra la síndrome MEF2C

? Salva Arco és un jugador compromès amb la societat i ho demostrar apadrinant una iniciativa solidària en la lluita contra una malaltia infantil molt desconeguda: la síndrome MEF2C. El navassenc explica que «vaig conèixer-la a través d'un amic que em va presentar la Celia. És una nena de cinc anys de Castelló, una dels sis úniques criatures de tot l'Estat que tenen aquesta malaltia rara. Aquest fet condiciona el seu tractament, ja que no hi ha investigació feta i es necessiten diners perquè se'n faci més».

Per això, Arco forma part d'una iniciativa destinada a aconseguir ajuts. «Cada club o particular que vulgui pot adquirir un paquet de 100 polseres solidàries per vendre-les. Cada polsera costa dos euros. La venda d'un paquet en genera 200 i, si s'aconsegueixen vendre els cent paquets, donaria un resultat de 20.000 euros que es destinarien íntegrament a la investigació». El Breogán, club d'Arco, ja s'ha apuntat a aquesta iniciativa i «vam vendre polseres en un partit de la temporada passada contra el Corunya. Va anar molt bé i la gent se'n va conscienciar». Tots els clubs que hi vulguin participar s'han de dirigir a la pàgina web de l'associació, www.asociacionmef2c.com, o els que el coneguin, al mateix jugador. També es pot trucar al número de telèfon 670 30 54 76 o escriure a l'adreça asociación.mef2c@gmail.com per obtenir més informació. A través de de les xarxes socials, sobretot a Twitter, s'està donant a conèixer aquest repte, amb el coixinet #100x100retoMEF2C per arribar al més aviat possible al nombre de cent padrins.