Manresa viu avui el pròleg de la 57a edició del Ral·li 2.000 Viratges

El passeig de Pere III viurà aquest vespre, a partir de les vuit, la presortida de la 57a edició del ral·li 2.000 Viratges, el millor, segons la federació catalana, del calendari anual i que viurà el plat fort demà dissabte amb la disputa dels trams.

La prova tindrà poc més de 96 quilòmetres de zones cronometrades i arrencarà demà al matí des del parc d'assistència que, com sol ser habitual, s'instal·larà a Artés. Durant el matí es faran primerament dos dels trams clàssics de la prova. El de les Vilaredes, a partir de dos quarts de deu en la primera passada i des de les dotze en la segona, es farà des de Balsareny fins a Súria i s'hi instal·laran dues ziga-zagues per tal de reduir-ne la velocitat.

A continuació, els pilots encararan el tram de Taurons, a les deu del matí i a dos quarts d'una del migdia. Aquest és un trajecte que ja es va dur a terme en les primeres edicions del 2.000 Viratges, situat en territori del terme municipal de Navàs, i ara s'ha recuperat. El tercer dels trams del matí, el de Castellfollit, de 7,55 quilòmetres, servirà de reagrupament per als pilots que faran entrada al parc d'assistència situat a Sant Fruitós de Bages cap a les tres. La rotonda que hi haurà serà un dels punts més espectaculars de la competició.

Els darrers trams, de nit

Com sol ser habitual, els trams de tarda ja es faran en la foscor pròpia de l'època. Hi haurà la segona passada al tram de Castellfollit, a partir de les cinc de la tarda, quan ja es faci fosc. El tercer pas ja serà molt més tard, a quarts de nou del vespre, un cop s'hagin superat dos dels trams més clàssics de la prova, el de Talamanca i el de Rocafort.

A Talamanca, la sortida del primer tram serà a les sis de la tarda i la del segon, a dos quarts de deu de la nit. El de Rocafort arrencarà a dos quarts de set en la primera passada i al voltant de les deu en la segona. Aquest finalitzarà al Pont de Vilomara, en una ubicació idònia perquè el públic gaudeixi de les evolucions dels pilots.

Pel que fa als favorits a la victòria, el dorsal número 1 serà per a Albert Orriols, amb un Skoda, i el 3 per a Josep Anton Domènech, amb un Citroën, de l'Escuderia Gironella. En la principal categoria també hi participaran Joan Calderer, Aleix Vila, Jordi Coscollola i Jordi Serra, del Biela Club.