«És massa aviat per dir que som favorits»

El navassenc Salva Arco es veurà les cares demà amb un dels seus exequips, un Bàsquet Manresa en el qual va militar entre el 2012 i el 2014. És un dels puntals del líder de la lliga, el Cafés Candelas Breogán, amb mitjanes de 15,5 punts i 16,5 de valoració i analitza, amb coneixement de causa, el duel entre els dos primers de la lliga LEB Or.

Després d´aquest començament de temporada, aquesta és la bona per al Breogán?

Hi ha bones sensacions, després d´haver guanyat vuit partits i alguns amb un final igualat. Pensem que a l´equip hi ha una bona barreja de joventut i d´experiència i aquesta ens va molt bé a l´hora de tenir més consistència en els darrers minuts i resoldre´ls al nostre favor.

Un dels veterans que han arribat enguany és l´exjugador del Manresa Guille Rubio. Com s´ha adaptat al grup?

L´adaptació del Guille ha estat molt ràpida. Lugo és una ciutat molt còmoda per viure-hi, aquí s´hi està molt bé, i ell també tenia ganes de tornar a la lliga espanyola després d´haver passat un parell d´anys a Grècia. A la pista ens està ajundant molt i homes de la seva experiència, de la de Ricardo Úriz o la meva, que ja tinc 33 anys, es noten.

L´equip de bàsquet és líder de la LEB Or i el de futbol lluita per pujar a Primera. Hi ha un ambient positiu, a la ciutat, que ajuda a guanyar partits?

Lugo és bastant com Manresa, una ciutat de bàsquet. L´equip va estar molt temps a l´ACB i hi ha molts aficionats a la província. Ara l´equip de futbol també va molt bé, però històricament ha tibat més el bàsquet.

Vostè afronta la segona campanya al Breogán i les seves estadístiques són molt bones. Com s´hi troba?

Molt bé. Mentalment, sobretot, noto la confiança que em té la gent. El fet que m´hagin fet un contracte de dos anys també es nota, comptant la meva edat, i després de venir d´etapes més curtes, com a Alemanya o a Tenerife, aquesta estabilitat s´està notant en el rendiment.

Vostè ja va pujar el 2015 amb l´Ourense, tot i que llavors no es va consumar l´ascens. Què hi troba, a Galícia?

Primer de tot la meva dona, amb qui em vaig casar aquest estiu, que és d´aquí i per això ens hi trobem a casa. Als dos llocs, allà i a Lugo, m´hi he sentit valorat.

Va marxar del Manresa el 2014. Hi va haver, posteriorment, possibilitats de tornar-hi?

Si van existir, jo no me´n vaig assabentar. Sí que és cert que és un equip al qual he seguit durant tot aquest temps perquè sóc d´allà i hi vaig jugar, i encara més ara, que ens hi hem d´afrontar.

N´ha pogut seguir cap partit, aquesta temporada?

Els vaig veure en el primer partit contra el Càceres i després el tram final davant del Melilla.

I quina opinió en té, de l´equip?

Posició per posició són un molt bon equip, molt físic. El millor és que tothom hi té assumit el seu rol. Llavors, tenen individualitats com la del Jordi Trias, que domina la zona i els dóna moltes opcions.

El Breogán té el millor atac de la lliga i l´ICL, el tercer, quant a punts anotats. Qui pugui dominar en defensa tindrà molt de guanyat?

Doncs segurament. Per a nosaltres l´atac és molt important, però és cert que hem de controlar certes variables. Entre aquestes també hi ha la de pilotes perdudes, que ens han perjudicat molt fins ara.

Coneix Aleix Duran perquè era ajudant de Jaume Ponsarnau en la primera temporada en què vostè va ser a Manresa. Valora positivament que s´hi hagi confiat?

Absolutament. Ell era tercer entrenador, ja que Carles Marco era el segon, però el millor que té és que coneix molt la casa i també la lliga. Les dues coses són molt importants. El Manresa és un equip especial, amb una gran massa social en què totes les decisions es debaten, i cal saber com funciona. I la lliga també, perquè és variable i tothom pot guanyar tothom. Ell mescla els dos coneixements i és encertat haver-hi confiat.

Vostès i l´ICL són els únics grans favorits?

La meva experiència em diu que encara és massa aviat per dir que som favorits, fins i tot després del partit de dissabte. L´any passat, per exemple, vam guanyar els dos partits de lliga al Burgos i després ens van vèncer per 0-3 al play-off. Suposo que hi serem nosaltres però també el Melilla, l´Oviedo i fins i tot equips que no han començat tan bé, com el Palència.

Segons Aleix Duran, no saber quants equips pujaran i per quina via afecta com es prepara la temporada. Hi està d´acord?

Totalment. Es queixa amb raó, però aquest tema afecta més els entrenadors i els preparadors físics. Els jugadors ens hem de dedicar a preparar bé el següent partit.

Salva Arco és un jugador compromès amb la societat i ho demostrar apadrinant una iniciativa solidària en la lluita contra una malaltia infantil molt desconeguda: la síndrome MEF2C. El navassenc explica que «vaig conèixer-la a través d´un amic que em va presentar la Celia. És una nena de cinc anys de Castelló, una dels sis úniques criatures de tot l´Estat que tenen aquesta malaltia rara. Aquest fet condiciona el seu tractament, ja que no hi ha investigació feta i es necessiten diners perquè se´n faci més».



Un jugador solidari en la lluita contra la síndrome MEF2C



Per això, Arco forma part d´una iniciativa destinada a aconseguir ajuts. «Cada club o particular que vulgui pot adquirir un paquet de 100 polseres solidàries per vendre-les. Cada polsera costa dos euros. La venda d´un paquet en genera 200 i, si s´aconsegueixen vendre els cent paquets, donaria un resultat de 20.000 euros que es destinarien íntegrament a la investigació». El Breogán, club d´Arco, ja s´ha apuntat a aquesta iniciativa i «vam vendre polseres en un partit de la temporada passada contra el Corunya. Va anar molt bé i la gent se´n va conscienciar». Tots els clubs que hi vulguin participar s´han de dirigir a la pàgina web de l´associació, www.asociacionmef2c.com, o els que el coneguin, al mateix jugador. També es pot trucar al número de telèfon 670 30 54 76 o escriure a l´adreça asociación.mef2c@gmail.com per obtenir més informació. A través de de les xarxes socials, sobretot a Twitter, s´està donant a conèixer aquest repte, amb el coixinet #100x100retoMEF2C per arribar al més aviat possible al nombre de cent padrins.