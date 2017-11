El memorial Enric Villaplana omplirà de marxa el Passeig

L'onzena edició del memorial Enric Villaplana, segona que té lloc de manera consecutiva, omplirà el passeig de Pere III de Manresa de marxadors aquest diumenge. Entre les deu del matí i dos quarts d'una del migdia, més d'un centenar d'atletes de sis categories diferents afrontaran circuits d'entre un i cinc quilòmetres en la primera cita del calendari atlètic de l'any.

En la presentació de la cursa, el directiu de l'Avinent Manresa, entitat organitzadora, Manel Molera, va explicar que «fins avui dijous, dia en què es tanquen les inscripcions, tenim gairebé cent inscrits sense comptar els del club. L'any passat en vam aconseguir 159». Respecte a la prova, «arriba molt aviat i la distància dels sèniors, de 5 quilòmetres, és més curta de l'habitual, però serveix perquè tots els marxadors es retrobin. A més, el circuit del Passeig ajuda que el públic pugui seguir» bé totes les proves.

En representació de la federació catalana, l'excampió mundial i medallista olímpic Valentí Massana va explicar que «la majoria d'atletes que vindran preparen el campionat d'Espanya, que és al febrer, i la data del 19 de novembre potser és una mica prematura. Aniria millor que en edicions futures es pogués fer el desembre». De tota manera, va destacar que la participació serà important, encapçalada per l'atleta local Mar Juárez, campiona de Catalunya en 5.000 metres i 20 quilòmetres marxa. S'ha de disputar la victòria amb Marina Garcia, de l'AA Catalunya. En la prova masculina, Nil Rodes, subcampió de Catalunya absolut i bronze en l'estatal promesa, apareix com a rival a batre davant de marxadors com Mario Viñas i Kevin Cerro.

Entre la participació local hi haurà la del manresà Christian Curopos, ara al Super Amara Bat basc, que va agrair la seva formació al CA Manresa i va desitjar que cites com aquesta serveixin per promocionar la marxa en l'àmbit local. En aquest sentit, Molera i Massana van destacar que aquest és un camí llarg, ja que la marxa, que sol agradar més a les noies que als nois a l'inici, requereix un gran esforç d'entrenament que sol provocar abandonaments.