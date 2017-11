Un premi al millor estil, proposta inesperada

? Un dels fets anecdòtics i inesperats de la presentació d'ahir va sorgir quan Manel Villaplana, fill de l'atleta olímpic manresà Enric Villaplana, que dóna nom al memorial, va fer una proposta. Segons ell, «el meu pare sempre es fixava en l'estil dels corredors de marxa i en què no cometessin irregularitats. Era la seva obsessió. Per això la família proposa la creació d'un premi a l'atleta que diumenge demostri un millor estil competint». La proposta va ser ràpidament recollida per l'organització, que ara haurà de determinar qui decideix el guanyador. Massana va informar d'avenços tecnològics que s'estan assajant per evitar la marxa irregular.