Unai Emery assegura que Neymar «es queda» a París

L'entrenador del París Saint-Germain (PSG), Unai Emery, va assegurar ahir que el brasiler Neymar «es quedarà aquí», després dels rumors desfermats les últimes setmanes que apunten al possible interès del davanter d'abandonar el club francès.

En una roda de premsa després de l'entrenament, Emery va recordar que «el més important amb Neymar és el que vivim dia a dia, i no el que llegim a la premsa». El tècnic basc va insistir que «tots els futbolistes són persones abans que jugadors», i va advocar per trobar els vincles emocionals que cada futbolista necessita, en al·lusió a les últimes demostracions de Neymar dels seus sentiments en públic. Segons l'entrenador del PSG, el seu equip tècnic fa tot el possible perquè l'adaptació del brasiler al club francès sigui ràpida, tot i que «cada persona necessita el seu temps».

Neymar no va poder evitar les llàgrimes quan va comparèixer davant la premsa per desmentir la seva presumpta mala relació amb el tècnic i amb l'uruguaià Edinson Cavani després de l'amistós que va disputar amb Brasil a Lille, divendres. Unes imatges que Emery va admetre que havia vist però que no va valorar. I va destacar el bon treball psicològic i esportiu que ha fet el seleccionador brasiler, Tite, amb Neymar.