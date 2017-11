El Barça no vol sorpreses davant el mur del Leganés

El Barça visita aquesta tarda el Leganés (16 h) en un duel entre dos equips amb objectius diferents a la lliga però que ara tenen un punt en comú: són dos dels tres equips de la lliga més solvents en defensa. Un tret que ha posat en alerta el tècnic barcelonista, Ernesto Valverde.

«És un rival que, com el Girona, creu en el que fa i guanyar-los serà complicat. La prova és com han començat», va destacar Valverde, que va advertir que el seu equip està mentalitzat per a aquest tipus de partits contra equips com el Leganés, sense «tant glamur».

El Barça visita l'estadi de Butarque després de l'aturada pels compromisos internacionals amb l'objectiu d'allargar les seves bones actuacions a la lliga, que fins ara s'han saldat amb deu victòries i un únic empat. Una aturada de la qual Valverde no va voler extreure conclusions de com ha afectat l'equip. Per valorar-ho, va dir, «caldrà esperar a veure què passa aquesta setmana».



Tranquil amb els centrals

A Valverde tampoc no li inquieta que els seus centrals titulars, Piqué i Umtiti, estiguin a una targeta groga de la suspensió. A més, té la baixa de Javier Mascherano, per lesió. Per aquesta raó, el tècnic no va deixar clar si reservaria algun dels dos titulars pensant en el proper partit, amb el València.

Al tècnic barcelonista també se li va preguntar per la possibilitat de fitxar al mercat d'hivern i pels futbolistes que han aparegut com a candidats, i el tècnic es va limitar a dir que són «rumors», però que el Barça està «obert a qualsevol possibilitat» i que el club «no transmetrà» l'interès per futbolistes. A més, Valverde va assegurar que no veu Leo Messi preocupat pel seu futur, tot i que l'argentí encara no s'ha fet la foto signant la renovació del contracte, com és habitual. El tècnic va assegurar que aquesta és la sensació que té veient-lo al camp.



Avala l'arribada del VAR

L'entrenador del Barça també va dir que li agrada que la temporada que ve el futbol espanyol utilitzi el videoarbitratge (VAR): «Entenem que ha d'ajudar que tot sigui més just, sobretot en qüestions que són evidents: quan la pilota surt fora o entra a gol i els àrbitres no ho han vist». Valverde considera que aquesta eina no hauria d'anar en contra de «l'esperit del futbol», que, segons el seu parer, és que hi hagi «continuïtat», i que el joc no s'estigui aturant constantment.



Pendents del derbi madrileny

Amb dubtes, amb vuit punts de desavantatge respecte del líder Barça i amb la necessitat reivindicativa de les seves estrelles, Antoine Griezmann i Cristiano Ronaldo. Així afronten l'Atlètic de Madrid i el Reial Madrid el derbi d'aquest vespre al Wanda Metropolitano, sense marge d'error.

Zinedine Zidane, tècnic del Reial Madrid, va dir que el derbi d'avui «és un bon partit» per tal que Benzema i Cristiano Ronaldo «puguin marcar» i millorar els seus pobres registres golejadors.