El ciclocròs atrau una inscripció rècord amb més de 300 ciclistes al Congost

La zona esportiva del Congost de Manresa acollirà demà la sisena edició del Ciclocròs Ciutat de Manresa, prova puntuable per a la Copa Catalana de l'especialitat en totes les categories. La cursa, que és organitzada per l'Esport Ciclista Manresa, també puntua per al rànquing de la Reial Federació Espanyola de Ciclisme.

Els organitzadors han disse-nyat un circuit de tres quilòmetres, amb un traçat variat i entretingut però dur per als participants. Combina molts trams d'herba amb d'altres de terra, i transcorre pels voltants dels camps de futbol, rugbi i beisbol i per la zona de lleure situada al costat del riu Cardener, a l'altra banda de la carretera (ja es va provar amb èxit en l'edició de l'any passat). Aquesta prova serà sens dubte la més espectacular tant per als corredors com per als afificionats que s'acostin a la zona esportiva del Congost i voltants.

En les diferents categories s'han apuntat un total 300 ciclistes, el que suposa un nou rècord històric d'inscripcions en curses de la Copa Catalana d'aquesta modalitat (94 d'ells són de base).