Jesús Barón, directiu del CE Manresa, és el nou tècnic del Sant Julià

La Unió Esportiva Sant Julià de Lòria té nou entrenador. Jesús Barón, membre de la junta directiva del CE Manresa, dirigeix des de dimarts aquest equip de la lliga de Primera Divisió andorrana. «Jo havia anat a veure alguns partits d'aquest equip perquè hi ha uns quants jugadors que havien jugat al CE Manresa, com Noah, Samy i Alejandro. Diumenge, després de perdre el primer partit, l'entrenador va dimitir i l'endemà em van trucar. Estic molt content d'aquesta oportunitat de dirigir una primera plantilla perquè fins ara només havia tingut ocasió de fer-ho en futbol base i en especial en categoria juvenil».

L'objectiu de la UE Sant Julià, que té l'empresa del president del CE Manresa José Luis Correa com a espònsor, és poder jugar a Europa la temporada que ve. «De moment, l'equip no va molt ben classificat perquè ha empatat molts partits, però encara queden dues voltes per jugar-se. Hi ha vuit equips a la lliga i el repte inicial és quedar dels quatre primers per jugar la ronda final. De moment m'han acollit molt bé. Ja veurem al mercat d'hivern si hem de fer alguna incorporació», comenta Barón, que seguirà la lliga al CE Manresa com a directiu i també com a professor dels aspirants a tècnics de la Federació Catalana.