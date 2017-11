El liderat en joc, però sense urgències

L'ICL Manresa disputa aquest vespre a Lugo un partit que el pot deixar com a líder de la lliga LEB Or o pot quedar a dues victòries de l'imbatut Cafés Candelas Breogán. Serà la diferència entre el triomf i la derrota al Pazo dos Deportes. Però passi el que passi, el seu entrenador vol restar importància a un enfrontament que arriba a la jornada 9, amb 25 partits encara per disputar i sense saber quants conjuns pugen i com ho faran.

Amb tota la plantilla a punt, i només amb petites molèsties per a Lluís Costa, que ha entrenat a un nivell més baix per precaució després del seu microtrencament a un isquiotibial, l'ICL va arribar ahir a Galícia amb la voluntat d'aturar el millor atac de la competició, liderat per dos exjugadors dels bagencs, Salva Arco i Guille Rubio. El Breogán ha vençut en els vuit partits disputats fins ara, però l'entrenador del Manresa, Aleix Duran, va avisar en la prèvia del partit que «si li volem donar més transcendència de la que té se'ns pot girar en contra».

Segons el tècnic, els gallecs són «ara mateix un equip més madur que nosaltres. Només tenen un jugador que no ha estat a la lliga, la seva mitjana d'edat és més elevada i mantenen el bloc de l'any passat, inclòs l'entrenador. En tot això ens treuen avantatge». Per això, «voler jugar com si el partit fos transcendent no ens afavoreix. Això és el que penso i he intentat transmetre durant la setmana a l'equip. Els jugadors tenen ganes d'afrontar el partit i espero que durant l'any jugarem partits decisius, però en aquest moment de la competició penso que ara això no toca». Duran, però, també admet que guanyar seria bo i «ens donaria moral, però hem de fer molt bé les coses. Anoten gairebé 90 punts per partit i hem de mirar de reduir aquesta producció a través d'ajustaments tàctics».



Molts melics a lligar

En aquest sentit, va avançar que «un dels punts a tenir en compte és el joc d'esquena de Stainbrook, també la connexió que aquest té amb Salva Arco, el joc sense pilota de Guille Rubio i els tirs dels alers, sobretot de Löfberg». Per aturar l'atac del conjunt de Lugo «la nostra defensa és clau. Robem moltes pilotes ,dominem bé el rebot i això ens permet córrer».

Un dels punts dèbils del Breogán, fins ara, han estat les pilotes perdudes, malgrat que Duran les atribueix «al fet que arrisquen. De tota manera, estem molt mentalitzats a aconseguir que perdin pilotes o a robar-les i poder sumar nosaltres cistelles fàcils en transició. Tot i això, ells són conscients d'aquesta debilitat i segur que la voldran resoldre».