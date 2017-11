L'Igualada HC vol mantenir la bona ratxa davant l'exigent Vendrell a casa

L'Igualada HC rep aquest vespre el Vendrell (20.30 h). Els igualadins vénen de guanyar els dos darrers enfrontaments, davant l'Asturhockey (5-2) i el Palafrugell (1-4). El seu tècnic, Ferran López, ha definit el rival d'avui com a «conjunt potent, molt exigent i amb molt ofici. Molt difícil de jugar-hi. Per fer-hi front hem treballat fort per tenir present tot el que poden fer a la pista. La manera d'afrontar-ho és, segons López, «seguir la mateixa línia però pujant un grau més. Buscant una intensitat màxima i alhora una concentració brutal. El Vendrell ho farà demà i hem treballat per això».

Els vendrellencs tenen un punt menys a la classificació respecte de l'Igualada HC. En la darrera jornada van superar el Lloret per un mínim 3 a 2. A la classificació, l'Igualada HC és sisè amb 11 punts, els mateixos que el Citylift Girona i el Software Lleida; el Vendrell és 9è darrere d'aquestes tres formacions; ha guanyat 3 partits, n'ha empatat 1 i n'ha perdut 3.