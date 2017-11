Natxo Lezkano: «el control del rebot ha de ser fonamental»

L'entrenador biscaí del Breogán, Natxo Lezkano, al contrari que el seu homòleg manresà, sí que dóna importància al partit d'aquest vespre, no tant per aquest moment, sinó per a la resolució final del campionat. Lezkano explica que «tinc en compte tots els partits de la primera volta per l'average. L'any passat es va demostrar que era important en la lluita que vam tenir amb el Gipuzkoa. De cara a jugar la Copa Princesa d'Astúries serà decisiu i per al final de lliga pot ser important. Per tant, és important guanyar, i no és igual fer-ho de dos punts que de quatre, com tampoc perdre de vuit que de deu».

Sobre el Manresa, «té molt bona defensa i atac i millor rebot. Ells són molt físics, més que nosaltres, i si fallen capturen rebots que els donen segones jugades i punts fàcils. Per a aquest enfrontament en concret, el rebot serà fonamental». Lezkano considera l'ICL «favorit per pujar. S'ha parlat molt de nosaltres, però ells han estat callats i si guanyen avui seran líders».