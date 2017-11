Oliver és a la llista definitiva d'Espanya, sense els Eurolliga

? El seleccionador estatal, Sergio Scariolo, va anunciar ahir una convocatòria de 16 jugadors per afrontar els partits de classificació per al Mundial de la Xina 2019, davant Montenegro i Eslovènia, sense cap representant dels equips de l'Eurolliga. Entre els convocats hi ha l'exmanresà Albert Oliver i tres catalans més: Oriol Paulí i Xavi Rabaseda, del Gran Canària com Oliver, i Sergi Vidal, de la Penya. La llista la formen Quino Colom, Jaime Fernández, Sergi García i Albert Oliver (bases); Javier Beirán, Xabi López Aróstegui, Sergi Vidal, Oriol Paulí, Xavi Rabaseda i Edgar Vicedo (ales); i Víctor Arteaga, Nacho Llovet, Fran Vázquez, Álex Suárez, Javi Vega i Sebas Saiz (pivots).