El ral·li 2.000 Viratges va viure l'aperitiu a Manresa

El passeig de Pere III de Manresa va viure ahir al vespre la presortida del ral·li 2.000 Viratges, la prova automobilística que omple d'emoció cada novembre diversos trams de carretera del Bages. Un total de 74 participants en les tres categories –Campionat de Catalunya, Ral·liesprint i Regularitat– començaran a competir aquest matí a Artés i a recórrer els sis trams que ha preparat l'organització del Biela Club Manresa.

Aquest matí es disputaran els mítics trams de les Vilaredes i de Taurons, a la zona de Balsareny, Súria i Navàs, i es farà la primera de les tres passades pel de Castell-follit, al qual hi ha una rotonda perfecta per tal que els espectadors puguin gaudir de l'evolució dels pilots. A la tarda, es tornarà a disputar aquest tram i també els de Talamanca i Rocafort, dos dels habituals cada any.

En la presortida d'ahir es van aplegar desenes de curiosos a la zona més baixa del Passeig. Una de les novetats va ser la presència de dos històrics, Dani Solà i el manresà Jordi Barrabés, que tripulaven el cotxe número 0, un BMW M3. Ahir, curiosament, feia 15 anys que Solà s'havia proclamat campió del món júnior.