Triomf blaugrana davant el València per superar una situació complicada

El Barcelona Lassa va reaccionar al Palau Blaugrana davant el València Basket en un partit que arribava 48 hores després de tenir una dura derrota a la pista del Bamberg i va sumar la seva tercera victòria a l'Eurolliga després de vuit jornades (89-71).

Els blaugrana van jugar un partit molt complet, sobretot en una primera part en què van anotar 9 triples per sumar 50 punts, i es van emportar un merescut triomf davant un rival que no va saber aprofitar la pressió amb què els catalans afrontaven el partit.

El Barça va tornar a posar en pràctica un joc coral, va tornar a oferir un gran nivell en defensa i va tenir en Pierre Oriola el seu jugador més encertat, amb 14 punts sense cap errada en el tir. Moerman, amb 13 punts, el va seguir en anotació. I també van superar la desena de punts Kevin Seraphin (12) i Pau Ribas (11).

Els blaugrana van dominar la primera part gràcies al seu extraordinari encert en els triples, sobretot d'Adrien Moerman, i al domini de Tomic quan va haver de suplir Seraphin després de la segona falta personal del pivot francès. Així, al descans, el marcador reflectia un clar 50-32. Un marge que el Barça va saber mantenir malgrat els tímids intents de remuntada del València.

En els altres partits disputats ahir, el vigent campió de l'Eurolliga, el Fenerbahçe, va derrotar el CSKA a Moscou per 93-95 en un partit decidit a la pròrroga per un cop de dits sobre la botzina del Nicolo Melli. A més, l'Olimpia Milà va derrotar el botxí del Barça dimecres, el Bamberg (71-62), i l'Olympiacos va passar per sobre de l'Estrella Roja (85-59).