«Això ens demostra que no podem parar en cap moment»

Aleix Duran va voler ser positiu després de la primera gran decepció de la temporada, la dura derrota de Lugo i, tot i admetre que «avui hem fet les coses malament i no hem estat concentrats tota l'estona, que és el que hem de fer». Va advocar per millorar de cara al futur i arribar-se a assemblar, més endavant, a un equip «com el Breogán, que és més madur que nosaltres i ens ho ha demostrat».

Duran va afirmar que «paradoxalment, haver anotat tan fàcil al principi ens ha perjudicat perquè hem pensat que ja estava tot fet i seria fàcil. Però no ha estat així. El Breogán ha imposat el joc que els ha interessat, ens ha tret del partit en algunes accions i nosaltres ens hem quedat parats pensant en la jugada que havíem fallat en lloc de pensar en la següent. Això avui ho hem fet malament i, a més, hi ha hagut jugadors que han volgut resoldre pel seu compte quan no tocava».

Per al tècnic egarenc hi va haver un altre moment decisiu del partit com va ser «la lesió de Gintvainis. Lluís Costa també estava dèbil per culpa d'una gastroenteritis i hem notat aquesta falta a la posició de base», tot i que el lituà va intentar tornar a jugar. No se sap l'abast de la seva lesió al turmell i se li han de fer proves per saber si podria ser baixa per al proper partit, com ho serà amb tota seguretat Gabriel Lundberg, convocat per la seva selecció.

Tot i la derrota, i que el bàsquet average tampoc no serà fàcil de recuperar, Duran extreu com a conclusió que «el partit ens ha de servir per veure que hem d'estar quaranta minuts concentrats, que no val amb una estona com podia passar amb altres partits fins ara, però estic convençut que cal apostar per aquest equip i que pot créixer».



Lloances del vencedor

En la mateixa línia es va mostrar el tècnic del Cafés Candelas Breogán, Natxo Lezkano, que va destacar «la bona feina del meu equip, fins i tot al primer quart». De l'ICL va dir que «segur que és un equip que creixerà perquè té gent molt jove, sense experiència a la lliga i amb una gran capacitat de millora. De tota manera, aquest fet també es podria extrapolar a tots els equips».