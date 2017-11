El Cadí reprèn la lliga a la pista d'un rival perillós com el Bembibre

El Cadí la Seu torna a la competició després de l'aturada pels compromisos de la selecció. I hi torna amb un desplaçament que esdevé una arma de doble tall: el rival, l'Embutidos Pajariel Bembibre, és dels que hauria de ser assequible i que caldria vèncer per deixar-lo enrere. Alhora, però, i com reconeix el tècnic urgellenc, Bernat Canut, «està en ple creixement i és perillós». Les lleoneses han vençut dos partits. Les noies de la Seu tenen ara per ara un triomf més. El descans ha permès al Cadí recuperar efectius. Resoldre problemes físics. La intensitat defensiva i el rebot es presumeixen claus per a Canut. El Bembibre basa bona part del seu joc en la pivot canadenca Quinn Urbaniak.

La setmana de descans «ens ha anat molt bé per recuperar efectius. Georgina Bahí ja entrena normal amb la resta de l'equip igual que Caitlyn Ramírez, que sí que és cert que ha jugat els últims partits, ho ha fet sense haver entrenat i amb el genoll inflamat. Ara també està recuperada i ha estat entrenant amb normalitat», explica el preparador de la Seu. Tenint, com té el Bembibre, una pivot com a referent, el concurs de Bahí i Ramírez pot ser fonamental. Canut no amaga aquesta «referència interior molt clara» però no oblida que hi ha altres «jugadores amb talent». El Cadí coneix bé una d'elles, la base sèrbia Stanacev, el termòmetre de l'equip que fa dues temporades va aterrar al bàsquet espanyol gràcies al Sedis. També està donant molt bon rendiment a l'equip que entrena Fran García l'escorta americana Britanny Brown, màxima anotadora de l'equip amb més de 14 punts de mitjana. Les lleoneses només han guanyat un partit a casa, com el Cadí, i davant el mateix rival: el Campus Promete.