Un Igualada HC insípid cau doblegat a casa pel Vendrell

L'Igualada va fer anit un partit insípid davant el Vendrell i es va arribar al descans amb un marcador molt curt (0-1). Poc habitual en hoquei, que és un esport pensat per veure molts més gols.

Els locals van estar força combatius però el Vendrell també va saltar a pista amb els patins ben cordats. Tot i això, si no hagués estat per un simple cop de sort a favor del Vendrell quan va entrar sense voler la pilota a dins la porteria d'Elagi Deitg, el marcador no s'hauria mogut al primer temps.

A la segona part, el tècnic arlequinat, Ferran López, va posar tots els seus golejadors damunt la pista. Amb un combinat molt ofensiu, entre Vives, Pla, Molas i Teti, havien de trobar el gol ràpidament per aconseguir l'empat. Però l'estratègia no va donar resultat i els igualadins van començar a jugar a contrarellotge.

Els darrers cinc minuts van ser més tensos, però cap dels dos equips va arribar a les 10 faltes i, per tant, no es van lliurar les oportunitats a pilota aturada que haurien anat tan bé per intentar forçar l'empat. L'igualadí Edu Fernández, a les files del Vendrell, va ensorrar els ànims arlequinats amb el segon gol quan estaven a punt de finalitzar el partit. «Ens ha costat molt arribar», s'excusava el tècnic igualadí Ferran López, afegint que «hem tingut més opcions a partir de la segona part. Però el rival és d'envergadura». Les bones notícies van arribar des de fora de la pista. Els equips que trepitgen els talons a l'Igualada a la classificació tampoc van sumar els tres punts.