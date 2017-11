L'Eternam Manresa referma el liderat en un festival de gols amb l'Hospitalet

L'esperat duel entre els dos únics equips invictes de la Segona Divisió B, l'Eternam Manresa i l'Hospitalet Bellsport, es va saldar amb una contundent victòria manresana en un partit amb divuit gols, deu a la primera part.

El partit va ser un intercanvi de cops entre dos equips molt ofensius, però sempre amb l'Eternam Manresa per davant al marcador. Els aficionats van gaudir de bones jugades i de gols espectaculars. A la primera part l'Hospitalet Bellsport es va mostrar esporuguit, com si es notés inferior, i això va quedar plasmat a la pista amb superioritat manresana pel que fa a joc, però no tant en el marcador, ja que els visitants van poder ajustar abans del descans fins al 6 a 4.

Quan quedava un minut per al final de la primera part, va ser expulsat per doble amonestació Carles Corvo. Calia veure com superava aquest factor el conjunt manresà a la segona part. En l'inici, l'Hospitalet va poder marcar el 6 a 5, però no ho va fer i va veure com Josan anotava el setè gol per als locals, que van incrementar fins al 9 a 4 quan encara quedaven onze minuts fins al final. No va tardar l'Hospitalet Bellsport en jugar amb porter jugador, una situació de joc que no els va afavorir gaire, tot i un parcial de 2 a 3 en aquest darrer període, fins al definitiu 11 a 7. Els dos darrers gols manresans van ser anotats des del seu propi camp i amb la porteria buida. Amb aquesta nova victòria, l'Eternam Manresa es consolida com a capdavanter de la categoria sense conèixer la derrota, amb només tres empats al seu caseller i la resta de partits amb victòria (8).

Tot i aquests bons números, els manresans només porten dos punts d'avantatge respecte del Pallejà, a l'espera del partit d'aquest migdia entre el CCR Castelldefels i l'Escola Pia de Sabadell. En cas de victòria local, l'equip de Castelldefels també se situarà a dos punts de l'Eternam Manresa.

El proper cap de setmana l'equip bagenc visitarà el cuer de la categoria, el Linyola, que ha de jugar a Mollerussa perquè no té la seva pista a disposició per obres. Els lleidetans encara no coneixen la victòria.