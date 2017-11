L'osonenc Josep Orriols no troba rival en un exigent i variat 2.000 Viratges

De la mà del Biela Club Manresa, la comarca del Bages ha tornat a acollir una de les proves més emblemàtiques i exigents del calendari, la més antiga de les que encara es fan a Espanya. I és que aquest cap de setmana s'ha celebrat la 57a edició del ral·li 2.000 Viratges, la darrera prova d'asfalt puntable per al títol català absolut de l'especialitat. L'escuderia manresana va preparar un recorregut variat i exigent per satisfer els aficionats i pilots participants. El ral·li ha constat de 5 seccions i 11 especials, amb activitat repartida per tota la comarca i un total de 100 quilòmetres cronometrats: Vilaredes (2 passades), Taurons (2), Castellfollit (3), Talamanca (2) i Rocafort (2).

El gran protagonista va ser, indubtablement, Albert Orriols. El vigatà s'inscrivia a la prova manresana amb l'oportunitat de sentenciar el campionat, amb la qual cosa s'erigia com a màxim aspirant a la victòria. Orriols, copilotat per Lluís Pujolar i a bord d'un Skoda Fabia R5, va realitzar una cursa impecable i només amb un teòric rival, l'ex-campió català Jordi Gaig, que va realitzar uns temps molt competitius amb el seu Porsche. Gaig només va participar en la modalitat de ral·li esprint (només una part del ral·li), sense comptar per la classificació general de la cursa. La segona posició va ser per a Joan Segú i Alberto Gil, amb un Citroën DS3, i la tercera per a José M. Martínez i Luka Larrosa, amb un BMW M3

Així doncs, Albert Orriols vencia en tots els trams de la jornada, aconseguint la seva segona victòria al palmarés del 2.000 Viratges.

Amb aquest nou triomf l'osonenc es proclama campió català absolut per primera vegada, un títol pel qual havia pugnat en diverses temporades però que encara no havia pogut reblar.

Un dels punts calents de la cursa es va donar al Volant RACC, amb un frec a frec molt interessant per la victòra entre Aleix Vila i Jordi Salinas que va acabar decantant-se del costat del solsoní Vila, pilot de Biela. El títol de la copa de promoció també es va decidir al ral·li bagenc. Josep Bassas, fill del mític i ja desaparegut excampió d'Espanya de ral·lis i turismes, va sumar els punts suficients per adjudicar-se el campionat.